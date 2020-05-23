На Донбассе впервые осудили женщину за пропаганду войны
В Донецкой области суд впервые вынес решение о пропаганде войны по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Так, суд установил, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.
Суд приговорил женщину к трем годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком на один год. Она признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины - по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины.
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