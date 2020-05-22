Обострение в зоне ООС: за сутки ранены семеро украинских военных, один погиб

Боевики провели семь минометных обстрелов по позициям украинских защитников

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Боевики провели семь минометных обстрелов по позициям украинских защитников

В результате 7 обстрелов на Донбассе в течении предыдущих суток погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще семеро - боевые травмирования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов... По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили по меньшей мере четырех российских оккупантов", - отметили в штабе.

Обстрелы зафиксированы в районе Широкиного, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки, Богдановки, Трехизбенки.

От начала пятницы, 22 мая, оккупационные войска открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия возле Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, строительство проекта "Стена" на ранице с Россией планируют перенести на 2025 год.