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ООС: на Донбассе за сутки ранили двух украинских военных
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21 мая 2020, 08:32 6

ООС: на Донбассе за сутки ранили двух украинских военных

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21 мая 2020, 08:32 6
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По позициям украинских защитников работал снайпер
Фото: Facebook/ООС
По позициям украинских защитников работал снайпер

За минувшие сутки вооруженные силы Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за этого, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя, Песков, Каменки, Старогнатовки, Богдановки и Красногоровки, а в районе Марьинки с наступлением темноты начал работать снайпер.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь по позициям сил ООС велся вблизи Орехово, Южного, Новоалександровки и населенного пункта Шумы.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

Как сообщает полиция Луганской области, 20 мая около 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

В Луганской области погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического происшествия”, — говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации нарушили 10 раз режим прекращения огня, а также использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.


ООС война снайпер РФ
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