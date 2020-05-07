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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 17:38 8

На Донбассе обострение, есть раненые

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07 мая 2020, 17:38 8
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В Донецкой области российские военные и местные боевики спровоцировали обострение и ранили бойца ВСУ
Фото с Facebook-страницы
В Донецкой области российские военные и местные боевики спровоцировали обострение и ранили бойца ВСУ

7 мая российские оккупационные войска нарушили мирные договоренности и обстреляли ВСУ вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прессцентр штаба ООС.

Противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Один украинский военный получил осколочное ранение. Бойца доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь. Его состояние удовлетворительное.

По состоянию на 12:00 российские кадровые военные и местные наемники уже четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ.

На Луганском направлении российские оккупационные войска выпустили 18 мин 82-го калибра, а также применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела Орехов.

На Донецком направлении, с автоматических станковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по защитникам Новоселовки-2, а из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Мар'їнкою.

Бойцы ВСУ были вынуждены давать огневой ответ на провокации противника. 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили трех российских оккупантов. Потери врага за 7 мая уточняются.

Тем временем в "ДНР” оккупационная администрация обвинила бойцов ВСУ в том, что они вблизи поселка Саханка якобы ранили двух 14-летних подростков и двух взрослых жителей.

Как писали RegioNews ранее, украинские военные в зоне ООС на Донбассе нанесли урон российским военным и местным боевикам - 10 человек личного состава противника были убиты.


ООС Донбасс Донецкая область ВСУ бой военные
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