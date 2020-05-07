На Донбассе обострение, есть раненые

В Донецкой области российские военные и местные боевики спровоцировали обострение и ранили бойца ВСУ

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В Донецкой области российские военные и местные боевики спровоцировали обострение и ранили бойца ВСУ

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прессцентр штаба ООС.

Противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Один украинский военный получил осколочное ранение. Бойца доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь. Его состояние удовлетворительное.

По состоянию на 12:00 российские кадровые военные и местные наемники уже четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ.

На Луганском направлении российские оккупационные войска выпустили 18 мин 82-го калибра, а также применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела Орехов.

На Донецком направлении, с автоматических станковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по защитникам Новоселовки-2, а из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Мар'їнкою.

Бойцы ВСУ были вынуждены давать огневой ответ на провокации противника. 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили трех российских оккупантов. Потери врага за 7 мая уточняются.

Тем временем в "ДНР” оккупационная администрация обвинила бойцов ВСУ в том, что они вблизи поселка Саханка якобы ранили двух 14-летних подростков и двух взрослых жителей.

Как писали RegioNews ранее, украинские военные в зоне ООС на Донбассе нанесли урон российским военным и местным боевикам - 10 человек личного состава противника были убиты.