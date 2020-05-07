Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы

В ОРДЛО нарушена работа двух водохранилищ

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В ОРДЛО нарушена работа двух водохранилищ

На оккупированных российскими войсками территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух важных водохранилищ, есть угроза для безопасности и жизни сотен тысяч мирных жителей.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

До конца 2020 года без воды могут остаться Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково Донецкой области. Всего - более 300 тысяч украинцев. Все из-за того, что в Волынцевское водохранилище, которое обеспечивает регион питьевой водой, сбрасывают грязные воды из шахты "Булавинская”. Сейчас водоподачу из водохранилища временно прекратили. Потребности городов обслуживает канал "Северский Донец-Донбасс". Однако, в министерстве допускают, что боевики начнут подавать горожанам загрязненную воду.

В Луганской области на грани экологической катастрофы оказалось Исаковское водохранилище и река Белая. Вскоре они могут исчезнуть из-за обмеления, к которому привела деятельность Алчевского металлургического комбината. Ранее поддерживать необходимый баланс помогал водотливной комплекса шахты "Славяносербская". Но он прекратил работу.

Напомним, что Исаковское водохранилище создали в Луганской области вблизи Алчевска на реке Белая в 1954 году для удовлетворения промышленных нужд металлургического завода в технической воде. Его площадь - 3,7 кв. км, а высота над уровнем моря -110м.

Волынцевское водохранилище - это искусственный водоем озерного типа на восток от города Енакиево в Донецкой области. Образованное на реке Булавинка в 1936 году для обеспечения водой города Енакиево. Восстановлено в 1946 году. После перевода города на водоснабжение из канала "Северский Донец - Донбасс”, выполняет роль резервного источника и используется для орошения. Площадь — более 3 кв. км.

Как писали RegioNews ранее, в основных водохранилищах аннексированного Крыма на начало весны собралось всего 99.94 млн кубометров воды. По сравнению с прошлым годом, они обмелели вдвое.