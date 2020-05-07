20:34  06 мая
Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении Ермака
10:04  07 мая
Мэр Житомира требует уволить главного санврача области
08:35  07 мая
На Донбассе за сутки произошло 8 обстрелов, один боец ранен
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 13:18 6

Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы

Читайте також
українською мовою
07 мая 2020, 13:18 6
Читайте також українською мовою
В ОРДЛО нарушена работа двух водохранилищ
Фото: Wikimapia.org
В ОРДЛО нарушена работа двух водохранилищ

На оккупированных российскими войсками территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух важных водохранилищ, есть угроза для безопасности и жизни сотен тысяч мирных жителей.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

До конца 2020 года без воды могут остаться Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково Донецкой области. Всего - более 300 тысяч украинцев. Все из-за того, что в Волынцевское водохранилище, которое обеспечивает регион питьевой водой, сбрасывают грязные воды из шахты "Булавинская”. Сейчас водоподачу из водохранилища временно прекратили. Потребности городов обслуживает канал "Северский Донец-Донбасс". Однако, в министерстве допускают, что боевики начнут подавать горожанам загрязненную воду.

В Луганской области на грани экологической катастрофы оказалось Исаковское водохранилище и река Белая. Вскоре они могут исчезнуть из-за обмеления, к которому привела деятельность Алчевского металлургического комбината. Ранее поддерживать необходимый баланс помогал водотливной комплекса шахты "Славяносербская". Но он прекратил работу.

Напомним, что Исаковское водохранилище создали в Луганской области вблизи Алчевска на реке Белая в 1954 году для удовлетворения промышленных нужд металлургического завода в технической воде. Его площадь - 3,7 кв. км, а высота над уровнем моря -110м.

Волынцевское водохранилище - это искусственный водоем озерного типа на восток от города Енакиево в Донецкой области. Образованное на реке Булавинка в 1936 году для обеспечения водой города Енакиево. Восстановлено в 1946 году. После перевода города на водоснабжение из канала "Северский Донец - Донбасс”, выполняет роль резервного источника и используется для орошения. Площадь — более 3 кв. км.

Как писали RegioNews ранее, в основных водохранилищах аннексированного Крыма на начало весны собралось всего 99.94 млн кубометров воды. По сравнению с прошлым годом, они обмелели вдвое.


ЛНР Донбасс вода экология ДНР Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В порту Южный "разлили" пальмовое масло: экологи уже посчитали убытки
06 мая 2020, 14:36
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 21:49
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »