Штаб ООС сообщил, как прошли сутки на Донбассе
Об этом сообщил штаб ООС на официальной Facebook-странице, передают RegioNews.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.
18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также стало известно, что военные ВСУ во время ответного огня ранили одного российского наемника.
Как писали RegioNews ранее, на протяжении минувших суток в зоне проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
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