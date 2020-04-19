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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
19 апреля 2020, 13:05 11

Штаб ООС сообщил, как прошли сутки на Донбассе

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19 апреля 2020, 13:05 11
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В зоне боевых действий на востоке Украины за минувшие сутки, 18 апреля, не зафиксировано обострений
Фото с Facebook-страницы
В зоне боевых действий на востоке Украины за минувшие сутки, 18 апреля, не зафиксировано обострений

Об этом сообщил штаб ООС на официальной Facebook-странице, передают RegioNews.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также стало известно, что военные ВСУ во время ответного огня ранили одного российского наемника.

Как писали RegioNews ранее, на протяжении минувших суток в зоне проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.


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