Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб

В понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.

В частности, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из направления населенного пункта Набережное обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм - восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

"Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями РФ, в результате чего был ранен один украинский военный. Украинские войска нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства, а также один беспилотник "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.