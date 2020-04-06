19:32  06 апреля
Абсолютный рекорд: в "антиколомойский" закон внесли 13 тыс. правок
18:49  06 апреля
Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
15:57  06 апреля
Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2020, 18:49 4

Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 18:49 4
Читайте також українською мовою
В понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение
Фото: flickr/ministryofdefenceua
В понедельник, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.

В частности, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из направления населенного пункта Набережное обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм - восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

"Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями РФ, в результате чего был ранен один украинский военный. Украинские войска нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства, а также один беспилотник "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.


обстрел Донбасс боевики оккупанты стрельба
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 18:27
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »