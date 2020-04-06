Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
В частности, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из направления населенного пункта Набережное обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм - восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.
"Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 5 апреля в зоне боевых действий на Востоке Украины зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня формированиями РФ, в результате чего был ранен один украинский военный. Украинские войска нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства, а также один беспилотник "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.
- 19:32 06 апреля Абсолютный рекорд: в "антиколомойский" закон внесли 13 тыс. правок
- 19:10 06 апреля В Нацбанке пояснили подорожание "борщевого набора"
- 18:56 06 апреля На Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
- 18:49 06 апреля Боевики обстреляли защитников Павлополя из противотанкового ракетного комплекса - штаб
- 18:38 06 апреля В розыск объявили "министра транспорта ДНР”
- 18:27 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:27 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового