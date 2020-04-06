У розшук оголосили "міністра транспорту ДНР”

СБУ заочно повідомила про вчинення злочину та подала у розшук Дмитра Подліпанова - українця, який виконував обов'язки так званого "міністра транспорту” у невизнаній "ДНР”

Фото: Pixabay

СБУ заочно повідомила про вчинення злочину та подала у розшук Дмитра Подліпанова - українця, який виконував обов'язки так званого "міністра транспорту” у невизнаній "ДНР”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на матеріали СБУ. До початку російсько-української війни Подліпанов очолював локомотивне депо у місті Ясинувата. Навесні 2014 року приєднався до незаконних військових угрупувань проросійських бойовиків. Згодом керував залізницею на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини, займався незаконним перевезенням вантажів. З 2018 року очолив так зване "міністерство транспорту ДНР”. Співробітники СБУ заочно повідомили чоловікові про підозру у створенні терористичної групи та оголосили у розшук. Як писали RegioNews раніше, 5 квітня співробітники Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил затримали у Донецькій області проросійського бойовика.

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