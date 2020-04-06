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Олександра Василенко
журналіст
06 квітня 2020, 18:38 12

У розшук оголосили "міністра транспорту ДНР”

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06 квітня 2020, 18:38 12
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СБУ заочно повідомила про вчинення злочину та подала у розшук Дмитра Подліпанова - українця, який виконував обов'язки так званого "міністра транспорту” у невизнаній "ДНР”
Фото: Pixabay
СБУ заочно повідомила про вчинення злочину та подала у розшук Дмитра Подліпанова - українця, який виконував обов'язки так званого "міністра транспорту” у невизнаній "ДНР”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на матеріали СБУ.

До початку російсько-української війни Подліпанов очолював локомотивне депо у місті Ясинувата. Навесні 2014 року приєднався до незаконних військових угрупувань проросійських бойовиків. Згодом керував залізницею на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини, займався незаконним перевезенням вантажів. З 2018 року очолив так зване "міністерство транспорту ДНР”.

Співробітники СБУ заочно повідомили чоловікові про підозру у створенні терористичної групи та оголосили у розшук.

Як писали RegioNews раніше, 5 квітня співробітники Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил затримали у Донецькій області проросійського бойовика.


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