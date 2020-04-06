В розыск объявили "министра транспорта ДНР”

СБУ заочно сообщила о совершении преступления и подала в розыск Дмитрия Подлипанова - украинца, который исполнял обязанности так называемого "министра транспорта” в непризнанной "ДНР”

Фото: Pixabay

СБУ заочно сообщила о совершении преступления и подала в розыск Дмитрия Подлипанова - украинца, который исполнял обязанности так называемого "министра транспорта” в непризнанной "ДНР”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на материалы СБУ. До начала российско-украинской войны Подлипанов возглавлял локомотивное депо в городе Ясиноватая. Весной 2014 года присоединился к незаконным военным группировкам пророссийских боевиков. Впоследствии руководил железной дорогой на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, занимался незаконной перевозкой грузов. С 2018 года возглавил так называемое "министерство транспорта ДНР”. Сотрудники СБУ заочно сообщили мужчине о подозрении в создании террористической группы и объявили в розыск. Как писали RegioNews ранее, 5 апреля сотрудники Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил задержали в Донецкой области пророссийского боевика.

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