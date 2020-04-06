Затримано організаторку схеми нарахування соцвиплат бойовикам і померлим в ОРДЛО

В Харківській області контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат померлим мешканцям окремих районів Донецької і Луганської областей, серед яких проросійські бойовики

Фото: СБУ

В Харківській області контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат померлим мешканцям окремих районів Донецької і Луганської областей, серед яких проросійські бойовики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконну схему мешканка Донецької області. Зловмисниця за гроші пропонувала мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння у безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

За сприяння працівників фейкових правоохоронних органів та органів соціального захисту квазіреспублік зловмисниця оформлювала документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них правоохоронці виявили бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб.

За інформацією СБУ, частину прибутків зловмисниця передавала представникам так званих "МДБ" "Л/ДНР".

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у містах Слов’янськ та Бахмут співробітники СБ України вилучили документи з доказами протиправної діяльності, а також гроші у сумі понад 2,3 мільйона російських рублів, які ймовірно призначалися для фінансування терористичних організацій", - йдеться у повідомлені..

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.