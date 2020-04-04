Сутки на Донбассе: украинские бойцы ликвидировали трех боевиков

3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию

Фото: flickr/ministryofdefenceua

3 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил, потерь среди украинских бойцов вследствие обстрелов нет, а среди оккупантов есть.

"Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. По предварительным данным разведки, 3 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Относительно обстрелов, то в течение суток противник открывал огонь по позициям ОС из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вчера зафиксировано 10 обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - шесть.

Как отмечается, с началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

Напомним, 3 апреля враг выпустил почти 100 мин по силам ООС.