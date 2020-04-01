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Александра Василенко
журналист
01 апреля 2020, 19:02 3

Первая больная COVID-19 в "ДНР”: известны подробности

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01 апреля 2020, 19:02 3
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Женщина, которая сейчас находится в одной из больниц оккупированной российскими военными Макеевки с диагнозом "коронавирусная инфекция” в марте приехала в Донецкую область из РФ
Фото: Pixabay
Женщина, которая сейчас находится в одной из больниц оккупированной российскими военными Макеевки с диагнозом "коронавирусная инфекция” в марте приехала в Донецкую область из РФ

Подробности о больной сообщили подконтрольные пророссийским боевикам СМИ, передают RegioNews.

19 марта женщина вместе с мужем и 3-летним ребенком на частном автомобиле приехала в Макеевку из Москвы. 24 марта почувствовала себя плохо: жаловалась на насморк, кашель, потерю обоняния, тошноту, повышенную температуру тела.

29 марта женщина позвонила на "горячую” линию так называемого Министерства здравохранения "ДНР”. Оператор выслушал ее и вызвал "скорую”. Больную госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Тест показал наличие в организме коронавирусной инфекции.

За последние сутки по информации фейкового Министерства здравохранения "ДНР” 12 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19, 15 медики взяли под наблюдение, три человека самоизолировались.

Напомним, что 29 марта стало известно, что в оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

Тем временем на подконтрольных Украине территориях по состоянию на 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, это - первый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом на оккупированной территории Донецкой области.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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