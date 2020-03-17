З початку доби на Донбасі бойовики десять разів обстріляли позиції ООС
Про це, як повідомляє RegioNews, сказано в вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Шість обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін; неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін; поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 4 обстріли: двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін; неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.
В ООС також зазначили, що підрозділи, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
17 березня внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Військовослужбовців евакуйовали до військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу.
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