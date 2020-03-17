З початку доби на Донбасі бойовики десять разів обстріляли позиції ООС

17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

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17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це, як повідомляє RegioNews, сказано в вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Шість обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін; неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін; поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 4 обстріли: двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін; неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.

В ООС також зазначили, що підрозділи, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

17 березня внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Військовослужбовців евакуйовали до військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу.