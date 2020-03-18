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18 березня 2020, 18:47 4

На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із забороненої зброї

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18 березня 2020, 18:47 4
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18 березня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: pixabay.com
18 березня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС.

Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 23 міни; неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів; в районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; поруч із Пісками – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 4 обстріли: в районі населеного пункту Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Щастя – з 82-мм мінометів – 2 міни; неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 12 мін; поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В ООС зазначили, що українські підрозділи, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

18 березня станом на 18.00 внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 17 березня на Донбасі з боку бойовиків було зафіксовано 10 обстрілів, внаслідок чого отримали поранення двоє українських військових.


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