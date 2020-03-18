На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.

Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины; неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; в районе населенного пункта Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Песками - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 обстрела: в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастья - из 82-мм минометов - 2 мины; неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин; рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В ООС отметили, что украинские подразделения, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

18 марта по состоянию на 18.00 в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 17 марта на Донбассе со стороны боевиков было зафиксировано 10 обстрелов, в результате чего получили ранения двое украинских военных.