На Донбасі від початку доби зафіксовано шість обстрілів

Упродовж 16 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

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Упродовж 16 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Два обстріли було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було здійснено поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу; неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.

16 березня внаслідок обстрілів бойовиків втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 15 березня внаслідок обстрілів отримали поранення четверо українських військових.