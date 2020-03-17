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17 марта 2020, 18:49 1

С начала суток на Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции ООС

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17 марта 2020, 18:49 1
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17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: pixabay.com
17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

Шесть обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм - 18 мин; неподалеку Широкиного - из 82-мм минометов - 5 мин; рядом со Славным - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 обстрела: дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса; рядом с Ореховым - из минометов калибра 82 мм - 5 мин; неподалеку Новотошковского - из 82-мм минометов - 15 мин.

В ООС также отметили, что подразделения, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

17 марта в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военнослужащих эвакуировали в военно-медицинское учреждения, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.


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