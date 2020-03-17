С начала суток на Донбассе боевики десять раз обстреляли позиции ООС
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
Шесть обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм - 18 мин; неподалеку Широкиного - из 82-мм минометов - 5 мин; рядом со Славным - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 обстрела: дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса; рядом с Ореховым - из минометов калибра 82 мм - 5 мин; неподалеку Новотошковского - из 82-мм минометов - 15 мин.
В ООС также отметили, что подразделения, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
17 марта в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военнослужащих эвакуировали в военно-медицинское учреждения, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.
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