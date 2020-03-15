Зведення ООС: вісім обстрілів, двоє поранених
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ООС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме:
тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм – 6 мін, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем тавеликокаліберних кулеметів;
поруч з Невельським – зі станкового протитанкового гранатомету;
в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.
Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
Сьогодні, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Евакуаційною технікою військових доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.
Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 15.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 15 березня 2020 р.
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