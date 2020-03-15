Сводка ООС: восемь обстрелов, двое раненых
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:
трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм - 6 мин, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем тавеликокалиберних пулеметов;
рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 15.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 15 березня 2020 р.
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