Сводка ООС: восемь обстрелов, двое раненых

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм - 6 мин, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем тавеликокалиберних пулеметов;

рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 15.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 15 березня 2020 р.

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