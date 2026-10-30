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Дніпро знову знеструмлений. ​​Енергосистема, пошкоджена російськими ударами, не витримує навантаження

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Енергетики працювали над відновленням світла всю ніч і продовжують ремонтні роботи. До них залучили максимальну кількість бригад.

Основні системи життєзабезпечення міста переходять на резервне живлення від генераторів.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Дніпру 29 жовтня понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах залишилися без електропостачання.