08:20  30 жовтня
Російський дрон ударив по Харкову: виникла пожежа
08:56  30 жовтня
Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували на Полтавщині: подробиці
09:56  30 жовтня
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2026, 07:22

Понад 350 тисяч абонентів без електрики: у Дніпрі відновлюють світло після атаки

30 жовтня 2026, 07:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ворожих ударів по Дніпру понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах залишилися без електропостачання

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Протягом ночі фахівці вже повернули світло частині споживачів Дніпропетровщини, які були знеструмлені через російські атаки.

Через перебої з електропостачанням насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення від генераторів. Системи продовжують працювати в такому режимі.

Відновлювальні роботи тривають. Мешканців, у домівках яких уже з'явилося світло, закликають вмикати потужні електроприлади по черзі, щоб зменшити навантаження на електромережу.

Нагадаємо, впродовж 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували безпілотниками та артилерією чотири райони Дніпропетровської області. Загинули 14 людей унаслідок удару по залізничному вокзалу Дніпра, ще 18 людей дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро війна відключення світла енергетика російська армія
У Дніпрі через атаку БпЛА загорівся гуртожиток училища
29 жовтня 2026, 20:04
У Чернігові кількість постраждалих зросла: серед них 10-місячна дитина
29 жовтня 2026, 16:17
РФ вдарила трьома КАБами по Ізюму на Харківщині: 10 поранених
29 жовтня 2026, 15:40
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
В Одесі сталася пожежа у 12-поверхівці: загинув чоловік
30 жовтня 2026, 10:43
Приліт по торговельному центру в Харкові: постраждали четверо жінок
30 жовтня 2026, 10:41
Зеленський готовий говорити з Путіним про території: заява Сибіги
30 жовтня 2026, 10:34
На Закарпатті молодик організовував незаконний перетин кордону за 10 тисяч євро
30 жовтня 2026, 10:28
Платіжні картки з програмами лояльності: як отримати більше користі від повсякденних витрат
30 жовтня 2026, 10:17
77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ
30 жовтня 2026, 09:56
Удар по вокзалу Дніпра: в лікарнях залишаються 11 поранених
30 жовтня 2026, 09:49
Гуманітарна місія в Олешках: для виїзду цивільних підготували 25 автобусів
30 жовтня 2026, 09:40
Росіяни вдарили по ТЦ У Харкові: є постраждалий
30 жовтня 2026, 09:35
Дипломатичний скандал із Південною Кореєю: черговий провал Зеленського
30 жовтня 2026, 09:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »