Понад 350 тисяч абонентів без електрики: у Дніпрі відновлюють світло після атаки

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Внаслідок ворожих ударів по Дніпру понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах залишилися без електропостачання

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Протягом ночі фахівці вже повернули світло частині споживачів Дніпропетровщини, які були знеструмлені через російські атаки.

Через перебої з електропостачанням насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення від генераторів. Системи продовжують працювати в такому режимі.

Відновлювальні роботи тривають. Мешканців, у домівках яких уже з'явилося світло, закликають вмикати потужні електроприлади по черзі, щоб зменшити навантаження на електромережу.

Нагадаємо, впродовж 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували безпілотниками та артилерією чотири райони Дніпропетровської області. Загинули 14 людей унаслідок удару по залізничному вокзалу Дніпра, ще 18 людей дістали поранення.