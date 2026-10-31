Фото: ДТЭК Днепровские электросети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Серьезно повреждено энергетическое оборудование, в том числе два объекта компании "ДТЭК Днепровские электросети". Один из них подвергся повторному удару после того, как энергетики почти двое суток работали над его восстановлением.

Без электроснабжения до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

Энергетики продолжают возобновляемые работы на поврежденных объектах, насколько разрешает ситуация безопасности.

Напомним, в результате вражеских ударов по Днепру 29 октября более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах остались без электроснабжения. Затем Днепр снова был обесточен, потому что поврежденная российскими ударами энергосистема не выдерживала нагрузки.