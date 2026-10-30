Более 350 тысяч абонентов без электричества: в Днепре восстанавливают свет после атаки

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В результате вражеских ударов по Днепру более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах остались без электроснабжения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения. В течение ночи специалисты уже вернули свет части потребителей Днепропетровщины, которые были обесточены из-за российских атак.

Из-за перебоев с электроснабжением насосные станции водоснабжения и водоотведения перевели на резервное питание от генераторов. Системы продолжают работать в таком режиме.

Восстановительные работы продолжаются. Жителей, в домах которых уже появился свет, призывают включать мощные электроприборы поочередно, чтобы снизить нагрузку на электросеть.

Напомним, в течение 29 октября российские войска почти 40 раз атаковали беспилотниками и артиллерией четыре района Днепропетровской области. Погибли 14 человек в результате удара по железнодорожному вокзалу Днепра, еще 18 человек получили ранения.