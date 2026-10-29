У Рівному судитимуть чоловіка за підпал авто

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У Рівному до суду скерували матеріали кримінального провадження щодо 43-річного жителя Дубенщини, якого підозрюють в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження передали до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.