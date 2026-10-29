У Коломиї авто поліції охорони наїхало на собаку

Фото: kyivpatrol

У Коломиї на околиці міста службовий автомобіль поліції охорони наїхав на собаку. Відео інциденту поширюється в соціальних мережах. Наразі поліція проводить перевірку, щоб встановити всі обставини події та оцінити дії правоохоронців

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За попередніми даними, наряд реагування прямував на виклик, коли собака раптово вибігла на проїзну частину збоку від автомобіля.

Тварина жива, їй надають необхідну допомогу. Поліцейські підтримують зв’язок із власником собаки та сприяють організації її подальшого огляду й лікування.

Про результати перевірки поліція обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, що поліція перевіряє повідомлення про можливе жорстоке поводження з конем у селі Микуличин Івано-Франківської області. За словами заявниці, чоловік змушував кульгаву тварину тягнути деревину поблизу залізничної станції.