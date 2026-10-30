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30 жовтня 2026, 08:25

У жовтні мінус 49 тисяч окупантів: Росія встановила новий рекорд втрат у війні

30 жовтня 2026, 08:25
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У жовтні 2026 року втрати особового складу російських окупаційних військ досягли найвищого показника від початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає RegioNews.

Станом на 29 жовтня 2026 року втрати противника в живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб.

Таким чином, жовтень став місяцем із найбільшими втратами російських військ за весь період повномасштабної війни. При цьому до завершення місяця залишається ще три доби.

Попередній рекорд зафіксували у грудні 2024 року – тоді втрати російської армії становили 48 670 військових.

За даними Сил оборони, середньодобові втрати противника у жовтні наразі становлять близько 1750 осіб.

Також повідомляється про зростання щомісячних втрат російської армії:

  • у лютому 2026 року – 26 090 осіб;
  • у вересні 2026 року – 46 230 осіб;
  • у жовтні (станом на 29 число) – 49 040 осіб.

У Силах оборони зазначають, що темпи втрат російської армії перевищують можливості противника поповнювати свої підрозділи. І наголосили, що українські військові продовжують завдавати втрат окупаційним військам, відбиваючи російську збройну агресію.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1590 загарбників, один танк, три бронемашини, 21 артсистему, а також 264 одиниці автомобільної техніки ворога.

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