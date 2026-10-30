На Запоріжжі через російські атаки двоє загиблих і 23 постраждалих
Упродовж минулої доби російські війська завдали 792 удари по 56 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 23 отримали поранення, серед постраждалих – неповнолітній.
Російські війська застосували різні види озброєння для обстрілів регіону.
Зокрема, зафіксовано:
- 20 авіаударів – по Кушугуму, Комишувасі, Таврійському та інших населених пунктах.
- 624 атаки БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів, по Запоріжжю та десятках населених пунктів області.
- 5 обстрілів із РСЗВ – по Запоріжжю, Магдалинівці, Таврійському та Оріхову.
- 143 артилерійські удари по населених пунктах Запорізької області.
Також протягом доби надійшло 148 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Згодом під удар ворожого безпілотника потрапив тролейбус. Унаслідок атак постраждали семеро людей.
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