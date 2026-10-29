Росія атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією: є загиблі та поранені діти

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували безпілотниками та артилерією чотири райони Дніпропетровської області. Загинули 14 людей унаслідок удару по залізничному вокзалу Дніпра, ще 18 людей дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає RegioNews .

У Дніпрі пошкоджені залізничний вокзал, підприємство та гуртожиток. У місті постраждали 14 людей. Шестеро з них, зокрема 11-річний хлопчик, перебувають у лікарні у тяжкому стані.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура та приватний будинок.

У Павлограді російські удари понівечили магазин, приватний будинок, автомобіль та інфраструктуру. Поранень дістали 40-річна жінка та 15-річна дівчина. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударами були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний будинок і господарська споруда.

На Синельниківщині російські війська атакували Покровську громаду. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох чоловіків віком 52 та 77 років.

Нагадаємо, що у Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотника виникла пожежа в гуртожитку місцевого училища. Попередньо, постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років — у них діагностували гостру реакцію на стрес.