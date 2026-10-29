У Чернігові кількість постраждалих зросла: серед них 10-місячна дитина
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 23 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Серед постраждалих – четверо дітей, наймолодшій із них – 10 місяців.
Внаслідок удару загинули дві дівчинки віком 15 років.
Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли після атаки.
Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям.
Нагадаємо,Нагадаємо, ворожі війська серед дня 29 жовтня вдарили по Чернігову "Бандероллю". Раніше повідомлялося про 15 постраждалих та двох загиблих.
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