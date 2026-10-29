На Хортиці знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500

Фото: ДСНС

На острові Хортиця в Запоріжжі сапери ДСНС виявили та контрольовано знищили російську авіабомбу ФАБ-500. Небезпечний боєприпас після одного з російських обстрілів знайшли місцеві лісівники

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які прибули на місце, ідентифікували знахідку як авіабомбу ФАБ-500.

Операція зі знешкодження була складною через особливості місцевості. Спецтехніка не могла проїхати до місця виявлення боєприпасу, тому сапери кілька кілометрів ішли пішки крізь густі хащі.

Крім того, через постійні атаки російських безпілотників роботи доводилося неодноразово призупиняти, щоб убезпечити особовий склад.

Після підготовки піротехніки контрольовано знищили авіабомбу з дотриманням усіх заходів безпеки.

ДСНС нагадує: якщо ви виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та не торкайтеся руками. Негайно повідомте про знахідку за номером 101.

Нагадаємо, що у Рівненському районі поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину російського реактивного безпілотника, яка впала неподалік приватного будинку після ураження силами протиповітряної оборони.