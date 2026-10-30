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Російські війська вночі та вранці 30 жовтня атакували промислове підприємство у Полтавській області

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Під прицілом ворога опинилося одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Інформація про наслідки атак уточнюється.

Нагадаємо, у Кременчуці після російської атаки 29 жовтня загинули троє людей, ще 32 постраждали, у тому числі шестеро дітей. 30 жовтня у Полтавській області оголошено День жалоби.