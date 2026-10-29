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29 жовтня 2026, 15:40

РФ вдарила трьома КАБами по Ізюму на Харківщині: 10 поранених

29 жовтня 2026, 15:40
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Фото: МВА
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У четвер, 29 жовтня, близько 14:00 російські війська завдали удару трьома авіабомбами по Ізюму Харківської області

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Ізюмська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок удару частково зруйнована п'ятиповерхова будівля – руйнування охоплюють поверхи з першого по п'ятий. Також постраждали господарські споруди та понад 20 приватних будинків.

Постраждали дістали 10 людей, семеро з них госпіталізовані з вибуховими пораненнями. Усім надають необхідну меддопомогу.

Під завалами можуть залишатися люди. На місці триває пошуково-рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Нагадаємо, вдень 29 жовтня російські війська завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Постраждали шестеро чоловіків.

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