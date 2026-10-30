Удар балістикою по Києву: одна людина загинула, пошкоджено будинки та автомобілі

Фото: ДСНС Києва

Увечері 29 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.

Після оголошення повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи. Мер Києва закликав мешканців перебувати в укриттях.

У Дарницькому районі зафіксували влучання у складські будівлі, де виникла пожежа. На місце оперативно направили екстрені служби.

Також наслідки атаки зафіксували у Дніпровському районі. Уламки ракети впали у дворі житлового комплексу, внаслідок чого виникло загоряння. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна у житловому будинку, також пошкоджено автомобілі.

Крім того, частково зруйновано будівлю магазину поблизу житлового комплексу. Пожежу, що виникла після падіння уламків, вдалося локалізувати.

Згодом у КМВА повідомили про загибель однієї людини внаслідок російської атаки. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, впродовж 29 жовтня російські війська майже 40 разів атакували безпілотниками та артилерією чотири райони Дніпропетровської області. Загинули 14 людей унаслідок удару по залізничному вокзалу Дніпра, ще 18 людей дістали поранення.