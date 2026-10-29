У Дніпрі через атаку БпЛА загорівся гуртожиток училища

Фото: ДСНС

У Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотника виникла пожежа в гуртожитку місцевого училища. Попередньо, постраждали дві дівчини віком 15 та 16 років — у них діагностували гостру реакцію на стрес

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

"У Дніпрі внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа в гуртожитку місцевого училища", - повідомили у ДСНС.

Медики надали підліткам необхідну допомогу.

Пожежа виникла на останньому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Горіли дві кімнати.

До ліквідації займання залучили 31 рятувальника та дев’ять одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що з вечора та вночі 28 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Били безпілотниками, артилерією, авіабомбою та ракетою.