Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 30 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 99 ворожих цілей:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

96 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина.