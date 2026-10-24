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24 октября 2026, 11:25

На Днепропетровщине под ударами находились четыре района: повреждены дома и инфраструктура

24 октября 2026, 11:25
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Фото: полиция Днепропетровской области
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23 октября российские войска нанесли более 120 ударов по Никополю, Марганцу и населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области. В результате артиллерийского обстрела жилых домов в Никополе осколочные ранения получил 47-летний полицейский, находившийся дома

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, российские войска атаковали Никополь, Марганец и населенные пункты Красногригорьевской, Мозолевской, Марганецкой и Покровской сельской общин. Для ударов враг применял артиллерию и беспилотники разных типов.

Около 17:00 русские военные обстреляли из артиллерии жилые дома в Никополе. Ранения получил 47-летний работник полиции, который в этот момент находился дома. Мужчине оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

В результате атак в Никопольском районе повреждена инфраструктура, административные здания, два грузовых автомобиля, частные и многоквартирные дома. С утра 24 октября район снова находится под российскими ударами.

Также 23 октября российские беспилотники атаковали Грушевскую и Карповскую общины Криворожского района, где повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе под ударами находились Васильковская и Покровская общины. Полицейские зафиксировали повреждение частного дома.

В Подгородненском обществе Днепровского района в результате атаки возник пожар.

На местах обстрелов работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют военные преступления русских войск и устанавливают окончательные последствия атак.

Полиция призывает жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, по возможности, находиться в укрытиях.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

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