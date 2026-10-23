В Днепре в результате российской атаки погиб человек, пятеро ранены
В результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, в результате атаки разрушен частный дом.
Сначала под его завалами мог находиться человек, впоследствии спасатели получили тело погибшего.
Также повреждено не менее пяти частных домов.
Все пятеро раненых находятся в больнице. 26-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Рынок ожидает, что НБУ сделает на следующей неделе со своей ставкой
23 октября 2026, 19:45Отключение света 24 октября: в Укрэнерго назвали графики на выходные
23 октября 2026, 19:30Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие
23 октября 2026, 18:58На Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело
23 октября 2026, 18:55В Киеве мужчину будут судить за сексуальные преступления в отношении трех несовершеннолетних девушек
23 октября 2026, 18:45Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
23 октября 2026, 18:20В Одессе осудили бывшую чиновницу за незаконное переоформление недвижимости НААН
23 октября 2026, 17:56В Румынии задержан львовянин, подозреваемый в продаже детской порнографии
23 октября 2026, 17:40Из Германии экстрадировали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины в Одесской области
23 октября 2026, 17:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »