10:57  23 октября
На Львовщине столкнулись три автомобиля: пострадали двое детей
11:16  23 октября
Медсестра из Донбасса воевала за РФ: СБУ задержала ее на Волыни
12:40  23 октября
В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 октября 2026, 18:18

В Днепре в результате российской атаки погиб человек, пятеро ранены

23 октября 2026, 18:18
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки разрушен частный дом.

Сначала под его завалами мог находиться человек, впоследствии спасатели получили тело погибшего.

Также повреждено не менее пяти частных домов.

Все пятеро раненых находятся в больнице. 26-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы погибшие Днепр россияне
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Рынок ожидает, что НБУ сделает на следующей неделе со своей ставкой
23 октября 2026, 19:45
Отключение света 24 октября: в Укрэнерго назвали графики на выходные
23 октября 2026, 19:30
Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие
23 октября 2026, 18:58
На Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело
23 октября 2026, 18:55
В Киеве мужчину будут судить за сексуальные преступления в отношении трех несовершеннолетних девушек
23 октября 2026, 18:45
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
23 октября 2026, 18:20
В Одессе осудили бывшую чиновницу за незаконное переоформление недвижимости НААН
23 октября 2026, 17:56
В Румынии задержан львовянин, подозреваемый в продаже детской порнографии
23 октября 2026, 17:40
Из Германии экстрадировали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины в Одесской области
23 октября 2026, 17:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »