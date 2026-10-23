В Днепре в результате российской атаки погиб человек, пятеро ранены

Фото: Днепропетровская ОВА

В результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки разрушен частный дом.

Сначала под его завалами мог находиться человек, впоследствии спасатели получили тело погибшего.

Также повреждено не менее пяти частных домов.

Все пятеро раненых находятся в больнице. 26-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что днем 23 октября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки пострадал жилой дом.