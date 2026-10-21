На Дніпропетровщині чоловік до смерті забив знайомого

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На Дніпропетровщині чоловік отримав підозру через вбивство. Він до смерті забив знайомого під час сварки

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався в Кам'янському районі. Через ревнощі 42-річний чоловік прийшов до 62-річного знайомого. Між ними сталась сварка, під час якої молодший декілька разів ударив старшого. Коли потерпілий упав, нападник схопив табуретку та завдав йому ще кілька ударів.

Потерпілого госпіталізували медики, але, на жаль, врятувати його життя не вдалось.

"Слідчі відділення поліції № 7 Кам'янського РУП завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального Кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.