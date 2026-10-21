На Днепропетровщине мужчина до смерти забил знакомого

Фото: Национальная полиция

В Днепропетровской области мужчина получил подозрение из-за убийства. Он до смерти убил знакомого во время ссоры

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в Каменском районе. Из-за ревности 42-летний мужчина пришел к 62-летнему знакомому. Между ними произошла ссора, во время которой младший несколько раз ударил старшего. Когда потерпевший упал, нападающий схватил табурет и нанес ему еще несколько ударов.

Потерпевшего госпитализировали медики, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

"Следователи отделения полиции № 7 Каменского РУП завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного Кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.