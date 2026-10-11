Россия атаковала четыре района Днепропетровщины: раненые дети и спасатель

Ночью и утром 11 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области. В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. На Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе - мужчина

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

В Днепре в результате российских атак пострадали четыре человека, среди них двое детей. Чрезвычайники спасли из жилого дома 30 человек, в том числе ребенка. Также повреждены многоквартирные дома и пожары в складских помещениях.

В Никопольщине ранения получил спасатель. Из-за российского удара повреждена пожарно-спасательная часть. Под вражескими атаками также находились Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины.

В Синельниковском районе пострадал мужчина. Там загорелся частный дом вместе с хозяйственным сооружением.

В Криворожском районе, в Зеленодольском обществе, российские удары повредили частный дом и газопровод.

Все пожары спасатели ликвидировали.

Напомним, днем 10 октября в Оболонском районе Киева во время российской атаки обломки ракеты упали во дворе жилого дома, а также произошло попадание в здание ресторана. Было известно о четырех пострадавших.