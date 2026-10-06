Фото: полиция

ДТП произошло 6 октября около 02:20 в Самаровском районе Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW X5 на скруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.

От полученных травм 32-летний водитель скончался на месте. Четырех пассажиров автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних парней 16 и 17 лет, госпитализировали в больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство.

Напомним, в Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков. Детей госпитализировали. Юноше объявили подозрение.