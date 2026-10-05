Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав з дороги та збив чотирьох дітей віком 12, 14, 15 і 16 років. Усі діти отримали травми та були госпіталізовані, двоє з них надалі лікуватимуться амбулаторно.

Поліцейські затримали 19-річного водія. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, вранці 3 жовтня на Львівщині службове авто поліції збило 11-річну дитину. Хлопчика госпіталізували.