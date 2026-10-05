Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал с дороги и сбил четырех детей 12, 14, 15 и 16 лет. Все дети получили травмы и были госпитализированы, двое из них будут лечиться амбулаторно.

Полицейские задержали 19-летнего водителя. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, утром 3 октября во Львовской области служебный автомобиль полиции сбил 11-летнего ребенка. Мальчика госпитализировали.