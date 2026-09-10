На Дніпропетровщині росіяни атакували тепловоз - ЗМІ

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Про це повідомляє "Sobitie", передає RegioNews.

За даними журналістів, це вибух пролунав вдень 10 вересня у Кам'янському. У ЗМІ зазначили, що вибух ставсля після влучання російського безпілотника по транспортній інфраструктурі.

Попередньо, російський дрон влучив у тепловоз. Журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що, за попередньою інформацією, локомотив внаслідок атаки було знищено, а люди - на щастя, не постраждали.

Нагадаємо, на Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ – Суми". На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки.