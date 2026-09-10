Росіяни вдарили по ТРЦ у центрі Павлограда: відомо про двох загиблих та 18 поранених
Вдень 10 вересня російські війська завдали удару по середмістю Павлограда на Дніпропетровщині, поціливши в торговельно-розважальний центр
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, щонайменше 18 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
На місці влучання спалахнула пожежа: горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин.
На місці працюють екстрені та профільні служби.
Нагадаємо, російські війська 10 вересня двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Внаслідок повторного удару загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення.
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