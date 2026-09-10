Удар по ТРЦ у центрі Павлограда: четверо загиблих, 60 поранених
Кількість жертв внаслідок російської атаки на Павлоград продовжує стрімко зростати
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Наразі відомо вже про чотирьох загиблих. Поранення дістали 60 людей, серед них троє дітей – хлопці 13, 14 і 15 років.
"Усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу", – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, вдень 10 вересня російські війська завдали удару по ТРЦ у середмісті Павлограда на Дніпропетровщині.
Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 34 постраждалих, серед яких – двоє рятувальників.
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