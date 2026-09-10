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10 вересня 2026, 12:41

Росіяни вдруге вдарили по тому самому підприємству у Дніпрі: є загиблі

10 вересня 2026, 12:41
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська 10 вересня двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Внаслідок повторного удару загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та пресслужба ДСНС передає RegioNews.

За його словами, росіяни повторно вдарили по тому самому підприємству, яке вже постраждало від попередньої атаки. Внаслідок удару виникла пожежа.

Вранці 10 вересня Ганжа повідомляв про пошкодження підприємства внаслідок російської атаки. Тоді обійшлося без постраждалих.

Після повторного удару на підприємстві та поблизу нього спалахнула пожежа.

За даними ДСНС, вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, починаючи з 18:00 9 вересня, російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях.

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