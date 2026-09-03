Українські прикордонники влучно знищили російський РЕБ
Українські прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Військові за допомогою FPV-дронів нищать ворожу техніку
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Українські військові за допомогою FPV-дронів знищили укриття росіян, транспорт військового призначення.
"Цим FPV-ішкам не зашкодить жоден засіб РЕБ, не загрожує втрата зображення. Ніщо не зупинить – тільки пряме влучання у ціль. І знищення цієї цілі", - кажуть військові.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.
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