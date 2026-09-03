Безкоштовна томографія для ветеранів: що треба знати військовим

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Держава гарантує учасникам бойових дій право на безкоштовну комп’ютерну томографію (КТ) у державних та комунальних медичних закладах. Активісти пояснили, як військовим скористатись цим

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Для проходження КТ необхідно мати:

електронне направлення від лікаря;

посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Отримати електронне направлення. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який визначить необхідність проведення КТ.

Обраи медичний заклад. Звернутися можна до державної або комунальної лікарні, яка має договір з НСЗУ та відповідне обладнання для проведення КТ.

Записатись на обстеження. Під час запису та проходження КТ повідом, що маєш статус УБД, і пред’яви відповідне посвідчення.

У випадку екстренного стану, обстеження проводиться відповідно до медичної ситуації та не має залежати від планової черги.

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.