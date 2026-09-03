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03 вересня 2026, 14:16

У Дніпрі вже 8 постраждалих через атаку РФ: один із них у важкому стані

03 вересня 2026, 14:16
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждали вже восьмеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, четверо з них перебувають у лікарні. Стан одного з постраждалих – важкий. Медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що загинув 27-річний водій поштової компанії.

"Сьогодні РФ знову вдарила по Дніпру. На превеликий жаль, одна людина загинула. Росія вбила 27-річного водія поштової компанії", – написав він.

За словами Філатова, внаслідок атаки також пошкоджені два навчальні заклади та деякі багатоповерхівки – у них вибило вікна. Також пошкоджено територію міського Зооконтролю.

Нагадаємо, у четвер, 3 вересня, окупанти атакували Дніпро. Було відомо, що внаслідок ворожого удару по місту одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

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